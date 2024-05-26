Ночью в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 шахедов

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
5 беспилотников уничтожили в Синельниковском районе, по 2 – в Каменском и Павлоградском, по одному – в Никопольском и Новомосковском. В последнем из-за падения обломков загорелась сухая трава. Пожар был потушен, — говорится в сообщении главы ОВА.
Агрессор также обстреливал Никополь из артиллерии и направил дрон-камикадзе. Повреждены школа, медучреждение, 4 торговых павильона и 2 магазина. Изуродованы 6 многоквартирных домов, хозяйственная постройка, 4 гаража, автомобиль, линии электропередач.
Утром оккупанты обстреливали Марганецкую общину.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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