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Ночью в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 шахедов

Сегодня 08:34
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Ночью защитники неба сбили над областью 11 шахедов.

Новости Днепра про Ночью в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 шахедов

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

5 беспилотников уничтожили в Синельниковском районе, по 2 – в Каменском и Павлоградском, по одному – в Никопольском и Новомосковском. В последнем из-за падения обломков загорелась сухая трава. Пожар был потушен, — говорится в сообщении главы ОВА.

Агрессор также обстреливал Никополь из артиллерии и направил дрон-камикадзе.  Повреждены школа, медучреждение, 4 торговых павильона и 2 магазина. Изуродованы 6 многоквартирных домов, хозяйственная постройка, 4 гаража, автомобиль, линии электропередач.

Утром оккупанты обстреливали Марганецкую общину. 

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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