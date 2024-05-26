В Днепропетровской области на одной из подстанций облэнерго обнаружили взрывное устройство

На Днепропетровщине обнаружили взрывное устройство на одной из подстанций облэнерго.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов, — говорится в сообщении энергетиков.

Из-за боевых действий обесточивался 31 абонент, продолжаются восстановительные работы.

В течение суток 26 мая ограничение потребления электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируется.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре произошло смертельное ДТП.

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