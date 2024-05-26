В Днепропетровской области на одной из подстанций облэнерго обнаружили взрывное устройство

Об этом сообщает Министерство энергетики.
На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов, — говорится в сообщении энергетиков.
Из-за боевых действий обесточивался 31 абонент, продолжаются восстановительные работы.
В течение суток 26 мая ограничение потребления электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируется.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре произошло смертельное ДТП.
Читайте также:
Автор:
Сегодня ночью в Днепре произошло смертельное ДТП.
На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП.
Ночью защитники неба сбили над областью 11 шахедов.
Патрульная полиция вчера остановила находившийся в розыске мотоцикл в Соборном…
Сегодня ночью в Днепре произошло смертельное ДТП.
На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП.
Возросло количество погибших из-за вражеского авиаудара по гипермаркету.
Ночью защитники неба сбили над областью 11 шахедов.
Хорошего дня, друзья!
Патрульная полиция вчера остановила находившийся в розыске мотоцикл в Соборном районе.
Враг сегодня снова обстреливал Никополь.
Оккупанты в субботу днем ударили по строительному гипермаркету в спальном районе Харькова.
В Никополе в результате вражеской атаки пострадали два человека.
В Днепре полиция задержала за грабеж ранее судимого местного жителя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!