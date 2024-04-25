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В городе на Днепропетровщине ввели длительный карантин из-за бешенства

Сегодня 21:31
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В городе пришлось ввести карантин после того, как зафиксировали несколько случаев бешенства.

Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине ввели длительный карантин из-за бешенства

В Никополе на Днепропетровщине ввели карантинные ограничения из-за подтверждения вспышки бешенства у животных. Об этом сообщили в Никопольском городском совете.

Длительный карантин, во время которого должны тщательно следить за домашними животными, будет действовать с 24 апреля и до 23 июня. Границы территории вспышки болезни – жилмассив «Трубник-2» в Никополе.

На территориях жилмассива, где зафиксировали случаи бешенства, ввели обязательную вакцинацию собак, кошек и других домашних животных и установили наблюдение за животными, у которых есть подозрение в заражении.

В других районах также запретили любые массовые мероприятия с участием животных — выставки или конкурсы.

Владельцам собак и кошек, которые находятся за пределами определенной территории вспышки болезни, рекомендуют провести вакцинацию животных от бешенства, если с даты последней прививки прошел более года.

Куда обращаться

Вакцинации проводят специалисты Никопольской районной государственной больницы ветеринарной медицины. Телефон: 099 459 39 58 (график работы с 8.00-17.00, понедельник-пятница).

Бешенство – чем опасен?

Бешенство опасно как для животных, так и для людей. Это инфекционное заболевание, поражающее головной мозг и центральную нервную систему. Для собак, кошек и других домашних любимцев бешенство почти всегда летально. Люди при своевременном лечении могут поправиться.

Болезнь передается при укусах бешеным животным (90% случаев) или попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистые (10% случаев). Инфицированное животное отличает агрессия, усиленное слюноотделение, боязнь воды, света.

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