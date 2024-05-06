В торговом центре «Пассаж» в Днепре якобы вспыхнул пожар: появилось видео задымления

На Європейській площі помітили натовп, а на дверях торгового центру з’явилось оголошення: «По технічним причинам ТК «Пассаж» не працює».

В сети распространилось видео задымления:

Ранее мы писали, что В Днепре якобы загорелся один из магазинов в ТРЦ «Пассаж»: комментарий администрации. Там рассказали, что администрация сообщила dnepr.info журналисту, что пожара нет, и не указала причину, по которой комплекс временно прекратил работу.

Напоминаем, что писали о том, как В Днепре пожарные спасли двух человек при тушении пожара в жилом доме.

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