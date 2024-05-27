Сорвался с высоты: на карьере в Кривом Роге погиб известный в городе барбер

В Кривом Роге на Днепропетровщине погиб известный барбер.

Погиб известный в Кривом Роге барбер Егор Лапин. О трагическом известии сообщил его друг Борис.

Мне очень тяжело это писать. Мы потеряли Егора. Топовый барбер, построивший очень крепкую команду, выпустил и научил многих парикмахерскому делу. Кроме барберинга было очень много планов на будущее. И несомненно внес большой вклад в развитие барберинга Кривбасса в целом, — написал Борис.

По данным СМИ, Егор трагически погиб 25 мая. Ранее сообщалось о мужчине, который упал с велосипеда и сорвался с высоты во время прогулки на гранитном карьере в Покровском районе. Неизвестный сильно травмировал голову. Пострадавшему вызвали «скорую» отдыхающие. За жизнь криворожца боролись медики, но спасти его не удалось.

Несколько дней врачи и полиция искали родных погибшего. Затем выяснилось, что пострадавшим велосипедистом был 29-летний Егор.

О дате церемонии прощания обещают сообщить позже.

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