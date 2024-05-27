Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сорвался с высоты: на карьере в Кривом Роге погиб известный в городе барбер

Сегодня 18:00
просмотров

В Кривом Роге на Днепропетровщине погиб известный барбер.

Новости Днепра про Сорвался с высоты: на карьере в Кривом Роге погиб известный в городе барбер

Погиб известный в Кривом Роге барбер Егор Лапин. О трагическом известии сообщил его друг Борис.

Мне очень тяжело это писать. Мы потеряли Егора. Топовый барбер, построивший очень крепкую команду, выпустил и научил многих парикмахерскому делу. Кроме барберинга было очень много планов на будущее. И несомненно внес большой вклад в развитие барберинга Кривбасса в целом, — написал Борис.

По данным СМИ, Егор трагически погиб 25 мая. Ранее сообщалось о мужчине, который упал с велосипеда и сорвался с высоты во время прогулки на гранитном карьере в Покровском районе. Неизвестный сильно травмировал голову. Пострадавшему вызвали «скорую» отдыхающие. За жизнь криворожца боролись медики, но спасти его не удалось.

Несколько дней врачи и полиция искали родных погибшего. Затем выяснилось, что пострадавшим велосипедистом был 29-летний Егор.

О дате церемонии прощания обещают сообщить позже.

Читайте также:

Новости Днепра про Сорвался с высоты: на карьере в Кривом Роге погиб известный в городе барберУкраїнська Новости Днепра про Сорвался с высоты: на карьере в Кривом Роге погиб известный в городе барберРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге украли более миллиона гривен, выделенный на ремонт укрытий
    Новости Днепра
    Сегодня 15:48
    В Кривом Роге украли более миллиона гривен, выделенный на ремонт укрытий

    В Кривом Роге задержали начальницу отдела образования исполкома, директора детско-юношеской…

    В Кривом Роге в больнице скончался мужчина, которого поджег знакомый во время ссоры
    Новости Днепра
    Сегодня 15:24
    В Кривом Роге в больнице скончался мужчина, которого поджег знакомый во время ссоры

    В больнице Кривого Рога скончался мужчина, недавно пострадавший от рук…

    На Днепропетровщине пожарные спасли собачку после вражеского обстрела (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:48
    На Днепропетровщине пожарные спасли собачку после вражеского обстрела (ВИДЕО)

    Сегодня, 27 мая, город Никополь в очередной раз оказался под…

    Осторожно мошенники: в Украине рассылают фейковые сообщения от «Ощадбанка»
    Новости Украины
    Сегодня 14:05
    Осторожно мошенники: в Украине рассылают фейковые сообщения от «Ощадбанка»

    Жители Украины в последнее время начали получать рассылки от "Ощадбанка"…

    Последние новости

    Как жителям Днепра сделать запрос на подготовку бумажных документов в ПФУ: инструкция 2024
    Как жителям Днепра сделать запрос на подготовку бумажных документов в ПФУ: инструкция 2024

    Жителям Днепра для получения ряда услуг часто нужно предъявить ряд документов в бумажном виде. Можно отправить запрос в ПФУ на подготовку бумажных документов и в определенный день приехать за ними в сервисный центр. Таким образом можно заказать выписки из системы…

    Сегодня 17:21
    2
    просмотров
    Экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко лишится мандата депутата облсовета: что известно
    Экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко лишится мандата депутата облсовета: что известно

    Михаил Лысенко, который в начале этого года уволился из горсовета Днепра, хочет сложить свои полномочия в качестве депутата облсовета.

    Сегодня 17:02
    6
    просмотров
    В Днепре во время летних каникул будут работать спортивные школы: как записаться
    В Днепре во время летних каникул будут работать спортивные школы: как записаться

    В Днепре во время летних каникул дети могут посещать спортивные школы.

    Сегодня 17:01
    3
    просмотров
    Пять архитектурных объектов из Днепра получили награды на Украинском строительном конгрессе-2024
    Пять архитектурных объектов из Днепра получили награды на Украинском строительном конгрессе-2024

    Пять проектов архитекторов из Днепра получили награды премии "Творец года" на Украинском строительном конгрессе-2024.

    Сегодня 16:26
    6
    просмотров
    Заставили убирать собачье дерьмо: в Днепре у АТБ произошел странный конфликт
    Заставили убирать собачье дерьмо: в Днепре у АТБ произошел странный конфликт

    В супермаркете АТБ в Днепре произошел странный конфликт между охранником и покупателем.

    Сегодня 16:12
    4
    просмотров
    В Кривом Роге украли более миллиона гривен, выделенный на ремонт укрытий
    В Кривом Роге украли более миллиона гривен, выделенный на ремонт укрытий

    В Кривом Роге задержали начальницу отдела образования исполкома, директора детско-юношеской спортивной школы, бухгалтера отдела образования исполкома, а также трех предпринимателей, нанесших ущерб в размере 1 миллиона гривен на ремонте укрытий в учебных заведениях.

    Сегодня 15:48
    2
    просмотров
    В Кривом Роге в больнице скончался мужчина, которого поджег знакомый во время ссоры
    В Кривом Роге в больнице скончался мужчина, которого поджег знакомый во время ссоры

    В больнице Кривого Рога скончался мужчина, недавно пострадавший от рук своего товарища.

    Сегодня 15:24
    1
    просмотров
    На дорогах Днепра заметили уникальный суперкар (ВИДЕО)
    На дорогах Днепра заметили уникальный суперкар (ВИДЕО)

    В Днепре заметили очень дорогой суперкар Lamborghini Huracan.

    Сегодня 15:19
    21
    просмотров
    Ни осталось и кирпичика: ТОП-5 легендарных исчезнувших кинотеатров Днепра (ФОТО)
    Ни осталось и кирпичика: ТОП-5 легендарных исчезнувших кинотеатров Днепра (ФОТО)

    Большая часть старых кинотеатров Днепре либо снесена либо в их зданиях находятся другие заведения. Большая часть залов были закрыты еще в середине 1990-х и так не смогли «восстановиться» со временем, часть исчезла еще раньше.

    Сегодня 14:54
    14
    просмотров
    На Днепропетровщине пожарные спасли собачку после вражеского обстрела (ВИДЕО)
    На Днепропетровщине пожарные спасли собачку после вражеского обстрела (ВИДЕО)

    Сегодня, 27 мая, город Никополь в очередной раз оказался под вражеским обстрелом, вследствие чего на одном из предприятий города возник пожар.

    Сегодня 14:48
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх