Сорвался с высоты: на карьере в Кривом Роге погиб известный в городе барбер

Погиб известный в Кривом Роге барбер Егор Лапин. О трагическом известии сообщил его друг Борис.
Мне очень тяжело это писать. Мы потеряли Егора. Топовый барбер, построивший очень крепкую команду, выпустил и научил многих парикмахерскому делу. Кроме барберинга было очень много планов на будущее. И несомненно внес большой вклад в развитие барберинга Кривбасса в целом, — написал Борис.
По данным СМИ, Егор трагически погиб 25 мая. Ранее сообщалось о мужчине, который упал с велосипеда и сорвался с высоты во время прогулки на гранитном карьере в Покровском районе. Неизвестный сильно травмировал голову. Пострадавшему вызвали «скорую» отдыхающие. За жизнь криворожца боролись медики, но спасти его не удалось.
Несколько дней врачи и полиция искали родных погибшего. Затем выяснилось, что пострадавшим велосипедистом был 29-летний Егор.
О дате церемонии прощания обещают сообщить позже.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге задержали начальницу отдела образования исполкома, директора детско-юношеской…
В больнице Кривого Рога скончался мужчина, недавно пострадавший от рук…
Сегодня, 27 мая, город Никополь в очередной раз оказался под…
Жители Украины в последнее время начали получать рассылки от "Ощадбанка"…
Жителям Днепра для получения ряда услуг часто нужно предъявить ряд документов в бумажном виде. Можно отправить запрос в ПФУ на подготовку бумажных документов и в определенный день приехать за ними в сервисный центр. Таким образом можно заказать выписки из системы…
Михаил Лысенко, который в начале этого года уволился из горсовета Днепра, хочет сложить свои полномочия в качестве депутата облсовета.
В Днепре во время летних каникул дети могут посещать спортивные школы.
Пять проектов архитекторов из Днепра получили награды премии "Творец года" на Украинском строительном конгрессе-2024.
В супермаркете АТБ в Днепре произошел странный конфликт между охранником и покупателем.
В Кривом Роге задержали начальницу отдела образования исполкома, директора детско-юношеской спортивной школы, бухгалтера отдела образования исполкома, а также трех предпринимателей, нанесших ущерб в размере 1 миллиона гривен на ремонте укрытий в учебных заведениях.
В больнице Кривого Рога скончался мужчина, недавно пострадавший от рук своего товарища.
В Днепре заметили очень дорогой суперкар Lamborghini Huracan.
Большая часть старых кинотеатров Днепре либо снесена либо в их зданиях находятся другие заведения. Большая часть залов были закрыты еще в середине 1990-х и так не смогли «восстановиться» со временем, часть исчезла еще раньше.
Сегодня, 27 мая, город Никополь в очередной раз оказался под вражеским обстрелом, вследствие чего на одном из предприятий города возник пожар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!