В Днепре мужчина выпил виски с полки супермаркета и отказался платить: комментарий полиции

На Сичеславской Набережной в супермаркет «Varus» зашел мужчина 35 лет, взял с полки бутылку «Jack Daniels», открыл ее и начал пить прямо посреди магазина. После этого платить за бутылку элитного алкоголя отказался.
Как сообщают свидетели, он сделал это намеренно, поскольку обосновал свой поступок тем, что не может найти работу и хочет попасть за решетку.
Также очевидцы сообщают, что нарушитель продолжал осушать бутылку напротив полицейского, после чего был задержан и доставлен в отделение полиции.
Корреспонденты dnepr.info получили комментарий от пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:
Событие зафиксировано. Мужчине грозит административная ответственность.
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