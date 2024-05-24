В Днепре мужчина выпил виски с полки супермаркета и отказался платить: комментарий полиции

В Днепре мужчина решил выпить алкоголь прямо посреди супермаркета и не оплачивать его.

На Сичеславской Набережной в супермаркет «Varus» зашел мужчина 35 лет, взял с полки бутылку «Jack Daniels», открыл ее и начал пить прямо посреди магазина. После этого платить за бутылку элитного алкоголя отказался.

Как сообщают свидетели, он сделал это намеренно, поскольку обосновал свой поступок тем, что не может найти работу и хочет попасть за решетку.

Также очевидцы сообщают, что нарушитель продолжал осушать бутылку напротив полицейского, после чего был задержан и доставлен в отделение полиции.

Корреспонденты dnepr.info получили комментарий от пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:

Событие зафиксировано. Мужчине грозит административная ответственность.

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