Поехал к знакомым: в Днепропетровской области разыскивают пропавшего 43-летнего мужчину

26 мая в селе Вербки скрылся 43-летний Виталий Квашенко. В тот день мужчина поехал к знакомым в Павлоград и скрылся, сообщили в полиции. Об исчезновении мужа сообщила его супруга. В связи с этим его объявили в розыск.
Приметы:
Был одет в день исчезновения:
Любую информацию, которая поможет разыскать мужчину, сообщите по номеру(066) 345-58-97 или на линию 102
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