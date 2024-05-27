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  • Поехал к знакомым: в Днепропетровской области разыскивают пропавшего 43-летнего мужчину

Поехал к знакомым: в Днепропетровской области разыскивают пропавшего 43-летнего мужчину

Сегодня 18:47
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В Днепропетровской области ищут пропавшего мужчину.

Новости Днепра про Поехал к знакомым: в Днепропетровской области разыскивают пропавшего 43-летнего мужчину

26 мая в селе Вербки скрылся 43-летний Виталий Квашенко. В тот день мужчина поехал к знакомым в Павлоград и скрылся, сообщили в полиции. Об исчезновении мужа сообщила его супруга. В связи с этим его объявили в розыск.

Приметы:

  • рост около 170 сантиметров, полного телосложения, светло-русые волосы, глаза голубые.

Был одет в день исчезновения:

  • синие спортивные штаны, черная куртка, черно-белые кроссовки, при себе был черный рюкзак.

Любую информацию, которая поможет разыскать мужчину, сообщите по номеру(066) 345-58-97 или на линию 102

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Новости Днепра про Поехал к знакомым: в Днепропетровской области разыскивают пропавшего 43-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Поехал к знакомым: в Днепропетровской области разыскивают пропавшего 43-летнего мужчинуРусский

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