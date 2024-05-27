Планируют выключать свет в Днепре 28 мая

В Укрэнерго сообщили хорошие новости об отключениях света 28 мая.

Во вторник, 28 мая, в Украине и, в частности, на Днепропетровщине, отключений света не прогнозируют. Такую информацию сообщило Укрэнерго. Если ситуация вдруг изменится, ведомство известит об этом.

Как отметила прес-служба «Укрэнерго», при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер по ограничению потребления электроэнергии сообщат дополнительно, однако отключений пока не планируют.

Отметим, что сегодня, 27 мая, графики отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины до 24:00.

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