Известный блогер из Японии поделился впечатлениями о Днепре: побывал в укрытии и кормил гусей на Победе

Блогер из Японии Танака Косуке побывал в Днепре. О своих впечатлениях он рассказал в своем Instagram.
Танака Косуке уже бывал в Украине в прошлом году, но посетил только Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Одессу и Киев. В этот раз блогер устроил небольшое турне по восточным регионам.
До Днепра Танака шесть часов добирался из Киева. Экскурсию по городу блогеру провели его фоловеры, живущие в Днепре. Японец побывал на Сичеславской Набережной, на Фестивальном причале, а также у известного Шара желаний.
В своих влогах Танака рассказал, что увидел в городе много уникальных статуй. Также отметил, что Днепр оказался больше по размерам, чем он ожидал.
На Европейской площади блогер побывал в укрытии и увидел «аллею КФС» — так иногда описывают ряды рекламных флагов известной сети фаст-фуда, установленных на площади.
Блогер прошелся по улице Короленко, а также посетил кафе с видом на Менору.
Танака побывал на Победе возле дома, в который в прошлом году попала ракета.
Танака также побывал на Монастырском острове, где увидел один из самых больших памятников Шевченко.
Блогер прогулялся парком Шевченко, а затем посетил яхт-клуб Сич, где покормил гусей и уток.
Блогер приехал в Днепр на прошлой неделе, когда город два дня подряд атаковали баллистическими ракетами, поэтому Танака в полной мере почувствовал, что такое жить в прифронтовом городе, где часто слышны взрывы.
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