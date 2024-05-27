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  • Известный блогер из Японии поделился впечатлениями о Днепре: побывал в укрытии и кормил гусей на Победе

Известный блогер из Японии поделился впечатлениями о Днепре: побывал в укрытии и кормил гусей на Победе

Сегодня 19:27
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Японский блогер побывал в Днепре и рассказал о своих впечатлениях.

Новости Днепра про Известный блогер из Японии поделился впечатлениями о Днепре: побывал в укрытии и кормил гусей на Победе

Блогер из Японии Танака Косуке побывал в Днепре. О своих впечатлениях он рассказал в своем Instagram. 

Танака Косуке уже бывал в Украине в прошлом году, но посетил только Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Одессу и Киев. В этот раз блогер устроил небольшое турне по восточным регионам.

До Днепра Танака шесть часов добирался из Киева. Экскурсию по городу блогеру провели его фоловеры, живущие в Днепре. Японец побывал на Сичеславской Набережной, на Фестивальном причале, а также у известного Шара желаний.

В своих влогах Танака рассказал, что увидел в городе много уникальных статуй. Также отметил, что Днепр оказался больше по размерам, чем он ожидал.

На Европейской площади блогер побывал в укрытии и увидел «аллею КФС» — так иногда описывают ряды рекламных флагов известной сети фаст-фуда, установленных на площади.

Блогер прошелся по улице Короленко, а также посетил кафе с видом на Менору.

Новости Днепра про Известный блогер из Японии поделился впечатлениями о Днепре: побывал в укрытии и кормил гусей на Победе

Танака побывал на Победе возле дома, в который в прошлом году попала ракета.

Танака также побывал на Монастырском острове, где увидел один из самых больших памятников Шевченко.

Блогер прогулялся парком Шевченко, а затем посетил яхт-клуб Сич, где покормил гусей и уток.

Блогер приехал в Днепр на прошлой неделе, когда город два дня подряд атаковали баллистическими ракетами, поэтому Танака в полной мере почувствовал, что такое жить в прифронтовом городе, где часто слышны взрывы.

Новости Днепра про Известный блогер из Японии поделился впечатлениями о Днепре: побывал в укрытии и кормил гусей на Победе

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Новости Днепра про Известный блогер из Японии поделился впечатлениями о Днепре: побывал в укрытии и кормил гусей на ПобедеУкраїнська Новости Днепра про Известный блогер из Японии поделился впечатлениями о Днепре: побывал в укрытии и кормил гусей на ПобедеРусский

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