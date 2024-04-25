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  • Житель Днепра сорвал с городской клумбы три сотни тюльпанов, чтобы удивить любимую

Житель Днепра сорвал с городской клумбы три сотни тюльпанов, чтобы удивить любимую

Сегодня 20:51
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Но теперь он гуляет не с девушкой, а собирает мусор в парках.

Новости Днепра про Житель Днепра сорвал с городской клумбы три сотни тюльпанов, чтобы удивить любимую

В этом году зеленые зоны в Днепре «тонут» в разноцветных тюльпанах. Однако пока одни фотографируются, другие вандалят. На днях днерянин сорвал более 300 тюльпанов, из-за чего получил кучу хейта в соцсетях, говорится в сюжете ДніпроTV.

Днепрянин объяснил, что хотел сделать приятное девушке, которую недавно встретил. На свидание он собирался прийти с тюльпанами, которые собрал на одной из городских клумб.

Я ушел вечером, такой я плохой, я уже отработал это, ушел вечером сорвал 300 тюльпанов, но я срывал только с краю, потому что я понимаю, что это красиво. Позрывал, таксиста взял, поехал, у меня даже спина болела, пока нес их. Думаю, это я сделаю, я же ей написал, я тебе такой букет сделаю, как никогда в жизни тебе никто не дарил, и что? Эта Наталья отморозила меня, – признался мужчина.

Однако девушка не оценила старания мужчины, поэтому цветы пришлось раздать прохожим. Впрочем, не всем понравился сюрприз, потому днепрянина осудили в сети.

Я запомнил это, удалил видео, больно было очень, неприятно просто крышу снесло мне, но я сделал все равно благое дело, – рассказал Руслан.

Сейчас мужчина пытается «отмолить грехи», потому добровольно убирает парки.

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