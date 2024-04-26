У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на увесь день: адреси

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Сьогодні, 26 квітня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Братів Горобців (Дмитра Кедріна): 57-А, 59, 66;

вул. Криворізька: 2, 10;

вул. Макарова: 2, 8, 10;

пров. Верстатобудівельний: 3, 6-Л;

вул. Будівельників: 12, 14, 14А.

Про це повідомили у міській раді.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Раніше ми писали, де у Дніпрі в травні вимикатимуть газ.

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