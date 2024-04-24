В Днепре сегодня будет прекращена подача электроэнергии до 20:00: где именно

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Сегодня, 24 апреля, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на:

ул. Квартальная, 47.

А с 8:00 до 20:00 по адресам:

ул. Бориса Кротова: 1-Б;

ул. Краснопольская: 1, 3-А, 5, 7;

просп. Богдана Хмельницкого: 116.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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