В Днепре сегодня будет прекращена подача электроэнергии до 20:00: где именно

Сегодня, 24 апреля, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на:
А с 8:00 до 20:00 по адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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