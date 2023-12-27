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  • 5 котов полтавской «Робинзонки Крузо», 21 год жившей на безлюдном острове, нашли приют в Днепре

5 котов полтавской «Робинзонки Крузо», 21 год жившей на безлюдном острове, нашли приют в Днепре

Сегодня 22:06
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Животных полтавской "Робинзонки Крузо", которая 21 год прожила на острове, раздали новым хозяевам и волонтерам.

Новости Днепра про 5 котов полтавской

Спасатели вместе с зооволонтерами доставили на «большую землю» кошек «Робинзонки Крузо» из Полтавской области. Недавно скончалась 66-летняя Лариса Ребриста, 21 год прожившая на безлюдном острове Вишняки, расположенном в акватории Каменского водохранилища. Женщина оставила после себя 6 собак и 30 кошек. После смерти хозяйки они были без присмотра.

Новости Днепра про 5 котов полтавской

Волонтерам и чрезвычайно пришлось сделать несколько «ходок» на остров, так как за один раз забрать всех животных не удалось. Несколько одичавших четырехлапых в руки не дались. Спасательную операцию провели полтора десятка человек, которые, взяв с собой приманки и еду, пытались собрать в кучу котиков и собак.

Часть животных раздали людям, а остальные будут ждать новых хозяев в приютах. В частности, пять кошек теперь в Днепре, пишет «Суспільне». Еще трое котиков до сих пор на острове. Они одичали больше всего, поэтому забрать их не удается. Пока что пушистиков будут подкармливать соседи.

Четыре собаки и 11 кошек отправились в приют в Беликах. Непристроенными остаются восемь кошек. Желающие забрать четырехлапых могут обратиться на страницу UAnimals в Facebook.

Кстати, на острове также жили утки и куры, которых тоже забрали волонтеры.

Новости Днепра про 5 котов полтавской

Для справки: Вишняки – один из островов Каменского водохранилища. Расположен почти на пересечении Полтавской и Днепропетровской областей.

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