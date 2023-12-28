У мережі показали, як виглядала “стіна Цоя” у Дніпрі без написів (ФОТО)

Показали унікальні фото "стіни Цоя" без написів.

У це важко повірити, але колись на “стіні Цоя”, не було жодного напису.

“Стіною Цоя” називають стіну, яка розташована на вулиці 6-ої Стрілецької Дивізії, біля дороги від монумента Вічної Слави, що на Яворницького до спуску в бік Набережної Перемоги. Свою назву місцина отримала після смерті радянської зірки Віктора Цоя та соліста гурту “Кіно”, який загинув під час автотрощі в серпні 1990 року.

Майже відразу після того, як фанати Цоя дізналися про смерть кумира, тут почали з’являтися графіті та портрети виконавця. Крім цього, на стіні є легендарна фраза “Цой жив”. Чому прихильники соліста “Кіно” обрали цю локацію ніхто достеменно не знає, але саме тут облаштували неофіційний меморіал та місце зустрічі для тих, хто захоплювався зіркою.

“Стіна Цоя” також довгий час була вуличною поштою. Тут залишали зізнання в коханні та запрошували на побачення. З 2000-х нових написів ставало все менше, але навіть зараз на каменях з’являються свіжі графіті або малюнки.

У музеї “Машини часу” показали унікальне фото “стіни Цоя”, де немає жодного графіті та напису. Автор світлини Анатолій Гудименко, який зазнімкував один із вело-турнірів, які проходили в Дніпрі у 80-х.

Ось такою була стіна на спуску до набережної раніше:

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