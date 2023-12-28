В Днепре в Сильпо продают «золотую» малину: более 2000 грн за килограмм

На ежевику и смородину цены также не маленькие.

Иногда зимой хочется побаловать себя летними ягодами. Найти их в супермаркетах можно, но цены шокируют.

Так, в Днепре в «Сильпо» 100 граммов «отборной» малины стоят 229,90 грн, то есть более 2 тыс. гривен за килограмм. А за 125 граммов обычной малины просят 269 грн.

Также в супермаркете в наличии ежевика: 299 грн за 125 граммов обычной и 239 грн за 100 граммов особенной.

Есть и красная смородина – 199 грн за 125 граммов.

Напомним, ранее мы писали, что жители Павлограда жалуются на зелено-бурые мандарины в АТБ (ФОТО).

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