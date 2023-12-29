“Дружина та двоє дітей на вулиці”: у Дніпрі через ракетні удари пошкоджено житло співробітників ДНУ

На жаль, є “прильоти” та руйнування. У місті пошкоджені торговельний центр, житлові будинки, 2 школи, бібліотека, 2 амбулаторії та пологовий будинок. Наслідки атаки ще уточнюють.
Станом на зараз відомо про 5 загиблих, 20 постраждалих, серед яких одна дитина.
Також стало відомо, що через ракетні удари пошкоджено житло співробітників Дніпровського національного університету – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Віктора Гассо, а також техніка і звукорежисера Палацу студентів ДНУ Віталія Ільченко.
Про це повідомили на сторінці вишу у Facebook.
У помешканні проректора Віктора Гассо понівечені вхідні двері та вікна. Квартира Віталія Ільченка також значно пошкоджена. Немає дверей та вікон. Дружина та двоє дітей наразі перебувають на вулиці, – йдеться у повідомленні.
Колеги вирішили допомогти постраждалим від ракетного удару та розпочали збір коштів. Якщо у вас є можливість, можете переказати будь-яка суму:
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