“Дружина та двоє дітей на вулиці”: у Дніпрі через ракетні удари пошкоджено житло співробітників ДНУ

Сьогодні, 29 грудня, росіяни масовано атакували Дніпро ракетами.

На жаль, є “прильоти” та руйнування. У місті пошкоджені торговельний центр, житлові будинки, 2 школи, бібліотека, 2 амбулаторії та пологовий будинок. Наслідки атаки ще уточнюють.

Станом на зараз відомо про 5 загиблих, 20 постраждалих, серед яких одна дитина.

Також стало відомо, що через ракетні удари пошкоджено житло співробітників Дніпровського національного університету – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Віктора Гассо, а також техніка і звукорежисера Палацу студентів ДНУ Віталія Ільченко.

Про це повідомили на сторінці вишу у Facebook.

У помешканні проректора Віктора Гассо понівечені вхідні двері та вікна. Квартира Віталія Ільченка також значно пошкоджена. Немає дверей та вікон. Дружина та двоє дітей наразі перебувають на вулиці, – йдеться у повідомленні.

Колеги вирішили допомогти постраждалим від ракетного удару та розпочали збір коштів. Якщо у вас є можливість, можете переказати будь-яка суму:

Віктор Гассо: 5168 7450 2363 5961 (Гассо Віктор Якович)

Віталій Ільченко: 5168 7451 1353 8893 (картка дружини Ільченко Олени Вікторівни).

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