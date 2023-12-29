Йшов за хлібом – побачив біля себе вибух: у Дніпрі рятують чоловіка, який був в епіцентрі “прильоту” по ТЦ

У Дніпрі один із постраждалих це чоловік, який зранку вийшов за хлібом та цигарками.

25-річний дніпрянин опинився в епіцентрі вибуху, коли вийшов до магазину. Як розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра, випадковий перехожий став свідком “прильоту” ракети по торговельному центру.

Чоловіка звати Олександр. Зранку війн вийшов по хліб та цигарками, коли на власні очі побачив страшенний вибух. Буквально через хвилину біля нього була “швидка”. Дніпрянин встиг сказати декілька слів медикам, перед тим як втратити свідомість від отриманих поранень.

“Жах, я це бачив”, – промовив дніпрянин.

Наразі чоловік під наглядом лікарів. У нього розбита голова, черепно-мозкова гематома, вирвані куски тіла, величезний предмет в животі, якій розірвав кишківник, перелом гомілки та безліч інших поранень.

Зараз його оперують три бригади лікарні в Дніпрі – нейрохірурги, хірурги та травматологи, в душі молячись, щоб він вижив. Жахлива війна вбиває простих пересічних українців, – прокоментував подію лікар Сергій.

Зауважимо, що жертвами ракетного удару стали випадкові перехожі, які в той момент опинилися біля ТЦ. Дехто з них загинув. Персонал торговельного центру дивом не постраждав. Двох жінок, які мали зранку прибирати приміщення, вийшли на зв’язок. Спочатку їх вважали зниклими безвісти, повідомили в ДСНС.

Станом на 12:00 відомо про 5 загиблих та 25 постраждалих. Про стан інших потерпілих наразі нічого не відомо.

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