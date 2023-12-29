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  • Шел за хлебом – и вдруг взрыв: в Днепре спасают мужчину, который был в эпицентре «прилета» по ТЦ

Шел за хлебом – и вдруг взрыв: в Днепре спасают мужчину, который был в эпицентре «прилета» по ТЦ

Сегодня 12:47
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В Днепре один из пострадавших - мужчина, утром вышедший за хлебом и сигаретами.

Новости Днепра про Шел за хлебом – и вдруг взрыв: в Днепре спасают мужчину, который был в эпицентре

25-летний днепрянин оказался в эпицентре взрыва, когда вышел в магазин. Как рассказал главврач одной из больниц Днепра, случайный прохожий стал свидетелем «прилета» ракеты по торговому центру.

Мужчину зовут Александр. Утром он вышел за хлебом и сигаретами, и спустя некоторое время своими глазами увидел страшный взрыв. Буквально через минуту возле него была «скорая». Днепрянин успел сказать несколько слов медикам, прежде чем потерять сознание от полученных ранений.

«Ужас, я это видел», — сказал днепрянин.

В настоящее время мужчина под наблюдением врачей. У него разбита голова, черепно-мозговая гематома, вырванные куски тела, огромный предмет в животе, разорванный кишечник, перелом голени и множество других ранений.

Сейчас его оперируют три бригады больницы в Днепре – нейрохирурги, хирурги и травматологи, в душе молясь, чтобы он выжил. Ужасная война убивает простых рядовых украинцев, — прокомментировал событие врач Сергей.

Заметим, что жертвами ракетного удара стали случайные прохожие, оказавшиеся в тот момент возле ТЦ. Некоторые из них погибли. Персонал торгового центра чудом не пострадал. Две женщины, которые должны были утром убирать помещение, вышли на связь. Сначала их считали пропавшими без вести, сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 12:00 известно о 5 погибших и 25 пострадавших. О состоянии других пострадавших пока ничего не известно.

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