Динозавр та коні: РАЦС Дніпра показав найнезвичайніших гостей на весіллях

РАЦС у Дніпрі показав найнезвичніших гостей на весіллях.

Багато закоханих хочуть відійти від традиційного весілля з білою сукнею та чорними фраками. Часто проводять тематичні церемонії в образах відомих кіношних героїв або історичних постатей. Одружуються у водоспадах, на байках, проводять відкриті церемонії на даху будинків та в пустелях.

Часто запрошують на урочисту частину аніматорів або друзів, які не проти креативно одягтися та додати трохи різномаїття. У РАЦСі Дніпра часто проводять незвичні весілля. Соборний відділ поділився світлинами з урочистих церемоній, куди запросили епатажних гостей.

«А які гості були на вашому весіллі?»…

На весілля закоханих, які одружилися 23 грудня, завітали коні та динозавр.

Варто зауважити, що такі костюми, як на світлині нижче, не є політкоректними й можуть багатьох образити, тому краще зупинитися на конях та динозаврі, але кожен вибирає для себе свою тематику весілля.

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