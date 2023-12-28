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  • Динозавр та коні: РАЦС Дніпра показав найнезвичайніших гостей на весіллях

Динозавр та коні: РАЦС Дніпра показав найнезвичайніших гостей на весіллях

Сьогодні 22:02
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РАЦС у Дніпрі показав найнезвичніших гостей на весіллях.

Новости Днепра про Динозавр та коні: РАЦС Дніпра показав найнезвичайніших гостей на весіллях

Багато закоханих хочуть відійти від традиційного весілля з білою сукнею та чорними фраками. Часто проводять тематичні церемонії в образах відомих кіношних героїв або історичних постатей. Одружуються у водоспадах, на байках, проводять відкриті церемонії на даху будинків та в пустелях. 

Часто запрошують на урочисту частину аніматорів або друзів, які не проти креативно одягтися та додати трохи різномаїття. У РАЦСі Дніпра часто проводять незвичні весілля. Соборний відділ поділився світлинами з урочистих церемоній, куди запросили епатажних гостей. 

«А які гості були на вашому весіллі?»…

На весілля закоханих, які одружилися 23 грудня, завітали коні та динозавр. 

Новости Днепра про Динозавр та коні: РАЦС Дніпра показав найнезвичайніших гостей на весіллях

Варто зауважити, що такі костюми, як на світлині нижче, не є політкоректними й можуть багатьох образити, тому краще зупинитися на конях та динозаврі, але кожен вибирає для себе свою тематику весілля. 

Новости Днепра про Динозавр та коні: РАЦС Дніпра показав найнезвичайніших гостей на весіллях

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Новости Днепра про Динозавр та коні: РАЦС Дніпра показав найнезвичайніших гостей на весілляхУкраїнська Новости Днепра про Динозавр та коні: РАЦС Дніпра показав найнезвичайніших гостей на весілляхРусский

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