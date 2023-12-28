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У Дніпрі на проспекті Б. Хмельницького маршрутка збила дідуся на смерть

Сьогодні 20:05
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На Богдана Хмельницького маршрутка на смерть збила дідуся
Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Б. Хмельницького маршрутка збила дідуся на смерть

Фото: телеграм-канал “Суспільне Дніпро”

Близько 17:00 28 грудня на проспекті Богдана Хмельницького водій автобуса наїхав на пішохода. Внаслідок аварії 82-річний чоловік загинув на місці.

Попередньо, за даними правоохоронців, він перетинав дорогу за межами пішохідного переходу. В результаті сильного удару чоловік отримав травми, від яких загинув на місці. Обставини аварії встановлює поліція.

У мікроавтобусі, який рухався за маршрутом №136, під час аварії були пасажири. З ними все гаразд.

Тривають слідчі дії.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Б. Хмельницького маршрутка збила дідуся на смертьУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Б. Хмельницького маршрутка збила дідуся на смертьРусский

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