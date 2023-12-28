По Дніпру роз’їжджає маршрутка з водіями-Сантами та ялинкою в салоні (ФОТО)

В одній із маршруток Дніпра вже повний новорічний "джінглбелс".

На календарі 28 грудня, тому в місті вигадують все нові способи порадувати людей. На маршруті, де курсує маршрутка №136 з’явилися водії одягнені в костюми Санта Клауса (ні, не Діда Мороза – його не існує). У салоні вирує новорічний настрій, а над головами пасажирів звисають іграшки та дощик.

Новорічну казку пасажирам вирішили подарувати водії Юрій та Ігор. Чарівники на колесах навіть поставили в салоні справжню ялинку, не забувши прикрасити її гірляндами та іграшками.

Дякую за новорічний настрій водіям 136 маршруту Юрі та Ігорю. У наш нелегкий час, вони спромоглися зробити пасажирам невелике свято! – пишуть дніряни.

Пасажири кажуть, що водії влаштовують новорічну казку не перший рік. Це вже традиція – за декілька днів до Нового року прикрашати салон та косплеїти Санта Клаусів.

Ялиночка стоїть в кутку, де немає сидінь.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі бачили Санта Клауса на велосипеді, але був один нюанс.

Також ми публікували графік роботи транспорту під час новорічних вихідних.

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