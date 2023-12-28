По Дніпру роз’їжджає маршрутка з водіями-Сантами та ялинкою в салоні (ФОТО)

На календарі 28 грудня, тому в місті вигадують все нові способи порадувати людей. На маршруті, де курсує маршрутка №136 з’явилися водії одягнені в костюми Санта Клауса (ні, не Діда Мороза – його не існує). У салоні вирує новорічний настрій, а над головами пасажирів звисають іграшки та дощик.
Новорічну казку пасажирам вирішили подарувати водії Юрій та Ігор. Чарівники на колесах навіть поставили в салоні справжню ялинку, не забувши прикрасити її гірляндами та іграшками.
Дякую за новорічний настрій водіям 136 маршруту Юрі та Ігорю. У наш нелегкий час, вони спромоглися зробити пасажирам невелике свято! – пишуть дніряни.
Пасажири кажуть, що водії влаштовують новорічну казку не перший рік. Це вже традиція – за декілька днів до Нового року прикрашати салон та косплеїти Санта Клаусів.
Ялиночка стоїть в кутку, де немає сидінь.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі бачили Санта Клауса на велосипеді, але був один нюанс.
Також ми публікували графік роботи транспорту під час новорічних вихідних.
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