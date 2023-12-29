«Быстро вытащили 4-х рожениц»: Филатов рассказал детали о массированном ударе по Днепру

Днепр приходит в себя после массированного удара ракетами.

28 декабря россияне снова массированно обстреляли Днепр. Было слышно более десятка взрывов разной интенсивности. Пока что известно о попадании в торговый центр и во двор роддома. Погибли 4 человека, еще полтора десятка пострадали.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что четырех рожениц ГСЧС-ники быстро извлекли из поврежденного родильного. В медучреждении никто не пострадал, значительная часть персонала и пациенток успели уйти в укрытие, сообщили представители больницы в соцсетях.

Филатов уточнил, что ракета не попала в роддом, а прошла по касательной. Иначе массовых жертв избежать не удалось бы.

Вы можете любить Зеленского или нет. А можете относиться к нему безразлично. Вы можете отмечать Рождество 25 декабря или 7 января. Или не праздновать его вообще. Вы можете ставить елки или бегать с идиотскими плакатами «Дроны вместо елок». А можете на Новый год напиться в старье и завалиться спать. Делайте что хотите. Только перестаньте жрать друг друга. Иначе нам всем п@здец. Всем. Без исключения. Потому что они стреляют ракетами по роддомам. Любите друг друга. Нам есть кого-то ненавидеть, – написал Филатов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото роддома в Днепре.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: