158 целей в небе во время массовой атаки: какие ракеты летели в Украину и Днепр и сколько из них сбили

В небе над Украиной за ночь и утро сбили 114 из 158 воздушных целей.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что 29 декабря произошла самая массовая атака с воздуха за все время российско-украинской войны. ПВО уничтожило 114 из 158 целей, которые фиксировались в небе над Украиной. Только в Днепре слышали почти десяток взрывов разной интенсивности.

Целью россиян стали объекты критической инфраструктуры, промышленные, военные и гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Свою атаку россияне начали традиционно с дронов, которые выпустили из нескольких направлений. Всего зафиксировано 36 ударных БПЛА «Shahed-136/131». В три ночи подняли стратегическую авиацию. Это Ту-95МС – 18 самолетов и Ту-22МС.

По Украине запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей.

Баллистикой досталось Харькову, куда выпустили 14 управляемых зенитных ракет С-300. Также пускали С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ.

В 6.30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, совершивших пуски пяти аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из Астраханской области. Также из самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 114 воздушных целей: 27 ударных БпЛА «Shahed-136/131» и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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