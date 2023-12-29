В Днепропетровской области установят дополнительные блокпосты, где могут проверять документы

В Криворожском районе также установили комендатуру.

Обнародовали списки блокпостов, устанавливаемых по области в рамках дополнительных мер военного положения.

Опубликовала приказ Криворожская районная государственная администрация. Особый режим въезда и выезда был введен и в Криворожском районе, — уточнили местные чиновники.

По требованию военных будут действовать три блокпоста – Широковское шоссе, Радушное и Николаевское шоссе. Здесь военные ТЦК смогут останавливать автомобили, проверять документы и осматривать вещи. Действует режим пропусков.

Такие меры предприняли по всей области.

В частности, в приказе указаны участки пути, где могут установить блокпосты.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепровском и Синельниковском районах установили комендатуры. Это позволит военным, а в частности, сотрудникам ТЦК останавливать автомобили, чтобы проверить документы или осмотреть личные вещи граждан.

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