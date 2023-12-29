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Новини Анонсували перше в 2024 відключення: хто у Дніпрі та області буде без світла з 2 по 5 січня
Анонсували перше в 2024 відключення: хто у Дніпрі та області буде без світла з 2 по 5 січня
У Дніпрі на початку січня вимикатимуть світло.
Новий рік – нові відключення світла.
Центральна енергетична компанія вчергове анонсувала планове відключення світла для своїх абонентів у Дніпрі та області.
Тож ловіть графіки вимкнення електроенергії з 2 по 5 січня.
Дніпро
2 січня з 8 до 17:
вул. Дмитра Кедріна: 55;
вул. Макарова: 2;
вул. Павла Чубинського: 1-3, 5.
3 січня з 9 до 17:
вул. Надії Алексєєнко: 100;
вул. Робоча: 59, 65.
4 січня з 8 до 17:
вул. Робоча: 67, 67К, 69, 73, 75А, 93.
5 січня з 8 до 17:
вул. Надії Алексєєнко: 106А
Жовті Води
2 січня з 8 до 13:
вул. Данила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-14, 16-22;
вул. Донбасівська: 1-4, 6-16, 18-23, 25-33 (непарні);
вул. Мостова: 3-13, 15-20, 22, 26, 28, 32;
вул. Набережна: 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43.
З 12:00 до 17:00:
вул. Базарна: 31, 42-52 (парні);
вул. Літературна: 1, 5-21 (непарні), 23А, 25-33 (непарні);
вул. М. Пошедіна: 25;
вул. Першотравнева: 13;
вул. Шкільна: 5, 8-17, 19-21, 23-29, 31, 33-39, 41-49 (непарні).
3 січня з 8:30 до 16:30:
вул. 8 Березня: 20, 22, 24А, 26-40 (парні), 42Б;
вул. Богуна: 1-27 (непарні), 73;
вул. Героїв України: 4-12 (парні);
вул. Заводська: 1-7;
вул. Залізнична: 2А;
вул. Олеся Гончара: 16-26 (парні), 27-39, 41-49 (непарні);
пров. Вокзальний: 1-23 (непарні);
пров. Єдності: 1-16, 18-24 (парні);
пров. Західний: 1-28;
пров. Райдужний: 1, 3, 5, 7;
пров. Східний: 1-28;
пров. Херсонеський: 1-15, 17, 19, 21, 23А.
4 січня з 8 до 17:
вул. Ярослава Мудрого: 6, 8;
вул. Данила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7, 8, 10-14, 16-22;
вул. Набережна: 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43.
5 січня 8 до 15:
вул. Гоголя: 1-14, 16-23, 26-30, 32, 34;
вул. І. Виговського: 5-10, 12, 13, 16-18, 20, 22-28 (парні), 32-50 (парні);
вул. Партизанська: 62, 64, 68-78 (парні), 82, 84, 86, 92, 94, 96, 98, 113, 117, 119;
пров. Мар’янівський: 1-15 (непарні);
вул. Партизанська: 62, 64, 68-78 (парні), 82, 84, 86, 92-98 (парні), 113, 117, 119.
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