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  • Анонсировали первое в 2024 году отключение: кто в Днепре и области будет без света со 2 по 5 января

Анонсировали первое в 2024 году отключение: кто в Днепре и области будет без света со 2 по 5 января

Сегодня 21:59
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В Днепре в начале января будут выключать свет.

Новости Днепра про Анонсировали первое в 2024 году отключение: кто в Днепре и области будет без света со 2 по 5 января

Новый год – новые отключения света.

Центральная энергетическая компания в очередной раз анонсировала плановое отключение света для своих абонентов в Днепре и области.

Поэтому ловите графики отключения электроэнергии со 2 по 5 января.

Днепр

2 января с 8 до 17:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 55;
  • ул. Макарова: 2;
  • ул. Павла Чубинского: 1-3, 5.

3 января с 9 до 17:

  • ул. Надежды Алексеенко: 100;
  • ул. Рабочая: 59, 65.

4 января с 8 до 17:

  • ул. Рабочая: 67, 67К, 69, 73, 75А, 93.

5 января с 8 до 17:

  • ул. Надежды Алексеенко: 106А

Желтые Воды

2 января с 8 до 13:

  • ул. Даниила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-14, 16-22;
  • ул. Донбасская: 1-4, 6-16, 18-23, 25-33 (нечетные);
  • ул. Мостовая: 3-13, 15-20, 22, 26, 28, 32;
  • ул. Набережная: 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43.

С 12:00 до 17:00:

  • ул. Базарная: 31, 42-52 (парни);
  • ул. Литературная: 1, 5-21 (нечетные), 23А, 25-33 (нечетные);
  • ул. М. Пошедина: 25;
  • ул. Первомайская: 13;
  • ул. Школьная: 5, 8-17, 19-21, 23-29, 31, 33-39, 41-49 (нечетные).

3 января с 8:30 до 16:30:

  • ул. 8 Марта: 20, 22, 24А, 26-40 (парни), 42Б;
  • ул. Богуна: 1-27 (нечетные), 73;
  • ул. Героев Украины: 4-12 (парные);
  • ул. Заводская: 1-7;
  • ул. Железнодорожная: 2А;
  • ул. Олеся Гончара: 16-26 (парные), 27-39, 41-49 (нечетные);
  • пров. Вокзальный: 1-23 (нечетные);
  • пров. Единства: 1-16, 18-24 (парные);
  • пров. Западный: 1-28;
  • пров. Радужный: 1, 3, 5, 7;
  • пров. Восточный: 1-28;
  • пров. Херсонесский: 1-15, 17, 19, 21, 23А.

4 января с 8 до 17:

  • ул. Ярослава Мудрого: 6, 8;
  • ул. Данила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7, 8, 10-14, 16-22;
  • ул. Набережная: 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43.

5 января с 8 до 15:

  • ул. Гоголя: 1-14, 16-23, 26-30, 32, 34;
  • ул. И. Выговского: 5-10, 12, 13, 16-18, 20, 22-28 (парні), 32-50 (парні);
  • ул. Партизанськая: 62, 64, 68-78 (парні), 82, 84, 86, 92, 94, 96, 98, 113, 117, 119;
  • пров. Маръяновский: 1-15 (непарні);
  • ул. Партизанськая: 62, 64, 68-78 (парні), 82, 84, 86, 92-98 (парні), 113, 117, 119.

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Новости Днепра про Анонсировали первое в 2024 году отключение: кто в Днепре и области будет без света со 2 по 5 январяУкраїнська Новости Днепра про Анонсировали первое в 2024 году отключение: кто в Днепре и области будет без света со 2 по 5 январяРусский

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