Анонсировали первое в 2024 году отключение: кто в Днепре и области будет без света со 2 по 5 января

5 января с 8 до 15:

4 января с 8 до 17:

3 января с 8:30 до 16:30:

С 12:00 до 17:00:

2 января с 8 до 13:

5 января с 8 до 17:

4 января с 8 до 17:

3 января с 9 до 17:

2 января с 8 до 17:

Поэтому ловите графики отключения электроэнергии со 2 по 5 января.

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