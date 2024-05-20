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  • До музею в Дніпрі передали човен “Крим”, біля якого нещодавно влучила ракета

До музею в Дніпрі передали човен “Крим”, біля якого нещодавно влучила ракета

Сьогодні 16:09
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Човен, який побило уламками під час ракетного удару по Дніпру 19 квітня, передали до музею.

Новости Днепра про До музею в Дніпрі передали човен

19 квітня Дніпропетровська область пережила чергову масовану атаку. Кілька ракет збили безпосередньо над Дніпром. Як виявилося, внаслідок обстрілу було пошкоджено човникову станцію на ж/м Північний.

Один із човнів, який побило уламками та вибуховою хвилею, передали до Технічного музею “Машини часу”. 

Човнова станція “Сом” розташована неподалік ж/м Північний та працює ще з 80-х років, її існування було під загрозою, 19 квітня о 5:00 ранку сюди прилетіла ракета рф, не дивлячись на те, що торпедні катери та підводні човни не стояли на її пірсах, – розповів директор Технічного музею “Машини часу” Михайло Прудников. 

Внаслідок обстрілу постраждалих серед людей не було, але човни пошкодило вибуховою хвилею.

Десь 30 човнів зазнали значних пошкоджень. Серед них старий катер “Крим” 1979 року випуску. Його власник Дмитро погодився передали човен до музею. 

Відтепер “Крим” доєднається до колекції артефактів виставки “Історія Перемоги”, яка розповість про постраждалі будівлі, історії очевидців подій, артефактах, які з’явились у наслідок ракетних ударів РФ по місту Дніпро.

Новости Днепра про До музею в Дніпрі передали човен

Новости Днепра про До музею в Дніпрі передали човен

Новости Днепра про До музею в Дніпрі передали човен

Нагадаємо, у Дніпрі авто, яке згоріло після “прильоту” по СТО у грудні 2023, передали до музею. 

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