Список усіх кав’ярень у центрі Дніпра: адреси закладів

Кава – один із найпопулярніших напоїв. Його п'ють протягом дня, його аромат привертає увагу і змушує прокидатися вранці тисячі людей. У сучасних кав'ярнях відвідувачам пропонується величезний вибір напоїв із зерен у найрізноманітнішіх варіаціях.

Журналісти dnepr.info постаралися зібрати адреси та назви всіх кав’ярень у центрі Дніпрі. Для зручності ми розділили кав’ярні за умовними територіями.

Проспект Яворницького

Тут чи не найбільша концентрація всіх кав’ярень Дніпра. Перше місце, де можна на проспекті випити каву, знаходиться на Яворницького, 11. Кав’ярня Kavovar – невеликий затишний заклад, з демократичними цінами. Тут можна випити каву, допіо, раф, капучино, чай і з’їсти тістечка.

Сulturist Coffee знаходиться на Яворницького, 26. Працює щодня з 8 ранку до 21 вечора. Тут можна випити кави, з’їсти різні десерти – від трубочки зі згущеним молоком до брауні і синнабона, спробувати комбучу і випити вина з сиром або хамоном. Кав’ярня розташована в будівлі, якій понад 100 років. «Вік» будівлі підкреслено автентичним виглядом стін будинку.

Студія кави «Три бобра» знаходиться в будинку під номером 42. Тут можна спробувати різні види кави від звичайного еспресо до хенд брю та раф масалу. Тут також подають крафтові напої: какао, гарячий шоколад та матча та всілякі види чаю: від чорного до трав’яного та гречаного. Окрім цього у кав’ярні можна з’їсти десерт, сендвіч чи купити каву в зернах. Інтер’єр закладу дуже аскетичний і виконаний у чорно-білих тонах.

Кав’ярня DoubleDecker Cake & Coffee знаходиться у старовинному будинку на Яворницького, 46 позиціонує себе більше як кондитерська з традиційними англійськими та американськими дессертами, до яких подають каву власної обсмажування. А інтер’єр кав’ярні часто стає фоном фотосесій.

«Львівська майстерня шоколаду» знаходиться на проспекті Яворницького, 55 та є у ТЦ «Мост-сіті» на нульовому рівні. Тут продають каву, але ще більше уваги приділяють солодким десертам із шоколаду у різних варіаціях.

Have coffee – невелика кав’ярня біля Театру опери та балету. Тут можна не тільки випити каву з десертами, але також заклад є pet-friednly, тобто пити каву можна разом зі своїм домашнім улюбленцем. Кав’ярню можна назвати найзеленішою з усіх у місті, так як її інтер’єр декорований великою кількістю квіток у горщиках.

Невелика кав’ярня «Ніша» нещодавно відкрилася на Яворницького, 67. Фішка кав’ярні – тут можна не лише випити кави, а й почитати книги українською мовою.

Історичний центр Дніпра

Кав’ярня Shepit розташована на вулиці Шевченка, 25. Це один із історичних районів міста. Тут можна не лише випити кави, а й послухати музику на вінілових платівках. Це своєрідна фішка закладу. Для любителів чаю тут є матча, для ласунів – печиво, макаронс, кекси.

Неподалік неї, на вулиці Шевченка, 36 знаходиться ще одна кав’ярня – Object Coffee. Інтер’єр закладу в стилі лофт – цегляна кладка, лаконічні меблі, в меню акцент не тільки на різних сортах кави та капучіно, але й різноманітній солодкій випічці.

Кав’ярня Radio Wave Coffee розташована на вулиці Мечникова, 7. У меню є капучіно, лате, флет уайт, раф, кава на альтернативному молоці. Серед варіацій традиційного напою – еспресо, хенд брю. А ще тут можна скуштувати червоне какао, з’їсти десерти. Тут встановлений програвач для платівок і є велика колекція вінілу.

Кав’ярня OZ Kava розташована на вулиці Троїцькій, 3А. Відкрила її пара з Австралії. Один із символів кав’ярні – кенгуру. Звірята є на фотографіях на стінах закладу, на одязі персоналу, як порцеляновий декор на столі. Тут великий вибір не лише кави, а й інших напоїв, також солодких десертів.

Кав’ярні у самому серці Дніпра

White Coffeebar знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 1, а також на вулиці Марії Кюрі,5. Заклад вважається кав’ярнею «третьої хвилі» – тобто головна зірка меню тут кава, до неї ставляться як до напою з особливим характером і подають у різних варіаціях. Також у меню є інші напої та десерти.

Ще одна кав’ярня, що позиціонує себе як «кав’ярня третьої хвилі», знаходиться на вулиці Гоголя, 2 і називається White Arrow. У меню є кілька видів фільтру та білої кави, як десерти пропонують печиво, кекси, є холодні напої та морозиво. Кав’ярня працює у форматі: «кава з собою».

Також на вулиці Гоголя, 26 розташована кав’ярня «Нiс». Впізнати заклад можна по величезному носу, що стирчить зі стіни біля дверей кав’ярні. До кави можна замовити киш, торти, лавандовий десерт із брусничним конфі. У барній карті акцентр зроблений на кавових міксах, детокс-соках та смузі.

Незважаючи на те, що вулиця Гоголя не надто довга, тут дуже велика концентрація кав’ярень. Ще один заклад під назвою Eight Coffeebar знаходиться в будинку під номером 9. Тут можна випити еспресо, доппіо, напій на основі вершків та кави з варенням із полуниці та спецій «Паляниця», кілька варіантів фільтр-кави, яку заварюють за допомогою різних вирв з кераміки, міді.

Кав’ярня Holy Bun позиціонує себе не тільки як місце, де можна випити кави, а й пекарня. Акцент тут різної випічці свого виробництва. Заклад знаходиться на вулиці Короленка,1.

Франс.уа – мережа кав’ярень, які є у різних куточках міста. Випити кави чи чаю з різною випічкою можна за такими адресами: Короленка, 3, Європейська, 1, площа Успенська, 17, проспект Яворницького, 51, Королеви Єлизавети, 24.

DB.coffee затишна кав’ярня, що знаходиться на вулиці Володимира Великого, 20. Працювати заклад починає о 8-й ранку. Крім кави влітку тут можна випити освіжаючі холодні напої і будь-якої пори року – з’їсти солодкий десерт від «горішків» зі згущеним молоком до різних тортів.

Заклад The Atelier знаходиться на Європейській, 30. Тут можна скуштувати велику кількість сортів та варіацій бадьорого напою. До них як десерт можна взяти макаронси, торти з фруктами та тістечка з кремом.

Ще один заклад зі схожою назвою Atelier No5 розташований на вулиці Грушевського, 4А. Це також кав’ярня з велкиим вибором солодких десертів. Заклад камерний, тому якщо захочеться випити кави біля великого вікна з видом на галасливий центр міста – потрібно поспішити.

Кав’ярня High Hill знаходиться на Барикадній 5/7. Як заявляють у самому закладі, у ньому готують каву лише зі 100% арабики, а десерти роблять лише із фермерських продуктів. Серед варіацій кави є каліта, бічерін, кортадо, аеропрес та напій, приготовлений у джезві.

Заклад I Feel вважається міським кафе, але починав як експресо-бар. Тут великий вибір кави в різних її варіаціях з різними стравами, а не тільки солодкими або солоними десертами. Знаходиться кав’ярня-кафе на вулиці Королеви Єлизавети, 7.

Невелика кав’ярня Loft 13 Coffee знаходиться на вулиці Харківській, 9. Сидячи за столиком тут можна спостерігати за міським життям і старовинним будинком, що руйнується, від якого залишилася тільки стіна фасаду. У меню фірмові кавові напої, десерти та солодощі. Для тих, хто не любить солодке, тут подають бургери.

Кав’ярня Perfect Coffe знаходиться на вулиці Старокозацькій, 10. Приміщення закладу – камерне та дуже затишне. Тут можна спробувати не тільки каву в різних її варіаціях, а й замовити повноцінний обід із страв європейської чи італійської кухонь.

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