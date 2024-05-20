Думали, що спить, а виявився мертвим: у Дніпрі на Слобожанському проспекті знайшли труп

У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили чоловіка, що лежав на тротуарі та не рухався.

Відео з цим випадком шириться мережею. На ньому можна побачити швидку, що вже констатувала смерть чоловіка. За словами свідка, який засняв відео, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Кореспонденти Дніпро.Інфо отримали коментарій від речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник: “Попередньо, на тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявлено, тіло буде направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті”.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 17-річна дівчина випала з вікна 9-го поверху.

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