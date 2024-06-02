У Дніпрі біля покинутої будівлі знайшли тіло чоловіка

Про це повідомляє Інформатор.
28 травня біля покинутої будівлі на житловому масиві Червоний Камінь виявили тіло чоловіка. Його обличчя було в крові. На місце викликали поліцію. За попередніми даними, 47-річний потерпілий посварився з 38-річним малознайомим чоловіком, який був разом з хлопцями 2009 та 2012 роками народження, — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, нападники побили постраждалого від чого він помер на місці.
Сьогодні ми писали про те, у Дніпрі рятувальники дістали змію, яка залізла під капот машини.
Читайте також:
Автор:
Рептилія вирішила трохи покататися містом.
Дніпропетровський обласний ТЦК та СП прокоментував резонансне відео.
У місті Кривий Ріг вщент вигорів гараж з автомобілем.
Сили ППО збили ворожий безпілотник у Павлоградському районі.