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У Дніпрі біля покинутої будівлі знайшли тіло чоловіка

Сьогодні 18:06
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У Дніпрі на Червоному Камені знайшли тіло чоловіка у крові.

Новости Днепра про У Дніпрі біля покинутої будівлі знайшли тіло чоловіка

Про це повідомляє Інформатор.

28 травня біля покинутої будівлі на житловому масиві Червоний Камінь виявили тіло чоловіка. Його обличчя було в крові. На місце викликали поліцію. За попередніми даними, 47-річний потерпілий посварився з 38-річним малознайомим чоловіком, який був разом з хлопцями 2009 та 2012 роками народження, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, нападники побили постраждалого від чого він помер на місці.

Сьогодні ми писали про те, у Дніпрі рятувальники дістали змію, яка залізла під капот машини.

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