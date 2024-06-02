Ворог 12 разів за день атакував Дніпропетровщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
12 ворожих атак. Дві з них – обстріли з важкої артилерії та ще 10 застосувань дронів-камікадзе. Протягом дня Нікопольщина знаходилась під вогнем противника. Дісталося районному центру, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Також під ударом опинилися населені пункти Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Покровської сільської громад.
Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт. На щастя, люди не постраждали.
Сьогодні ми писали про те, що бійці ПвК “Схід” знищили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині.
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