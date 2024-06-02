На Дніпропетровщині рятувальники загасили серйозну пожежу

Сьогодні вогнеборці ліквідували займання у місті Нікополь.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

До рятувальників сьогодні ввечері надійшло повідомлення про пожежу на провулку Залізничний, міста Нікополь.

По прибуттю вогнеборців встановлено, що на території приватного домоволодіння горить господарча споруда на площі 30 кв. м. Пожежу ліквідовано, — йдеться у дописі пресслужби.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

На місці працювали 10 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки.

Сьогодні ми писали про пожежу у місті Кривий Ріг. Там вщент вигорів гараж з легковим автомобілем всередині.

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