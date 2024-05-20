У Дніпрі біля поліклініки жінка знайшла пакет з боєприпасами

У Дніпрі на вулиці Буковинській біля поліклініки було виявлено пакет з арсеналом зброї.

Жінка, що проходила повз поліклініки, помітила дивний пакунок під сходами. Повідомляється, що зверху нього лежали дві чеки від гранат. Вибухотехніки виявили майже 70 набоїв та три гранати.

На місці працювала слідчо-оперативна група відділення поліції. Знайдені боєприпаси правоохоронці вилучили. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Всі обставини зʼясовують правоохоронці, – повідомила кореспондентам Дніпро.Інфо речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.

Раніше ми писали, що Дніпропетровщина є лідером за кількістю “ухилянтів”, які перебувають у розшуку.

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