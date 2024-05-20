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У Дніпрі біля поліклініки жінка знайшла пакет з боєприпасами

Сьогодні 15:09
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У Дніпрі на вулиці Буковинській біля поліклініки було виявлено пакет з арсеналом зброї.

Новости Днепра про У Дніпрі біля поліклініки жінка знайшла пакет з боєприпасами

Жінка, що проходила повз поліклініки, помітила дивний пакунок під сходами. Повідомляється, що зверху нього лежали дві чеки від гранат. Вибухотехніки виявили майже 70 набоїв та три гранати.

На місці працювала слідчо-оперативна група відділення поліції. Знайдені боєприпаси правоохоронці вилучили. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Всі обставини зʼясовують правоохоронці, – повідомила кореспондентам Дніпро.Інфо речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.

Раніше ми писали, що Дніпропетровщина є лідером за кількістю “ухилянтів”, які перебувають у розшуку. 

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Новости Днепра про У Дніпрі біля поліклініки жінка знайшла пакет з боєприпасамиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі біля поліклініки жінка знайшла пакет з боєприпасамиРусский

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