На Днепропетровщине мужчина обокрал карету скорой помощи

В городе Покров Днепропетровской области полиция задержала серийного вора.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Преступление произошло 27 декабря, на парковке больницы неизвестный пробрался в карету и украл мобильный телефон.

Уже на следующий день полиция задержала 28-летнего судимого местного жителя.

В ходе расследования установили, что задержанный успел совершить серию краж.

Злоумышленник успел угнать электроприборы, акустическую систему, автокомпрессор, набор инструментов, гаджет и другое имущество, нанес ущерб потерпевшим на общую сумму почти 40 тысяч гривен. От действий вора пострадали 5 граждан, — говорится в сообщении полиции.

Мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.185 (кража в условиях военного времени) УКУ.

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