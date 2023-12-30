На Днепропетровщине мужчина обокрал карету скорой помощи

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Преступление произошло 27 декабря, на парковке больницы неизвестный пробрался в карету и украл мобильный телефон.
Уже на следующий день полиция задержала 28-летнего судимого местного жителя.
В ходе расследования установили, что задержанный успел совершить серию краж.
Злоумышленник успел угнать электроприборы, акустическую систему, автокомпрессор, набор инструментов, гаджет и другое имущество, нанес ущерб потерпевшим на общую сумму почти 40 тысяч гривен. От действий вора пострадали 5 граждан, — говорится в сообщении полиции.
Мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.185 (кража в условиях военного времени) УКУ.
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Козенко Антон
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