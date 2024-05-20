Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Можна провалитися під землю: у Дніпрі під трамвайними коліями утворилася величезна яма

Можна провалитися під землю: у Дніпрі під трамвайними коліями утворилася величезна яма

Сьогодні 16:59
просмотров

У Дніпрі під трамвайними коліями утворилася величезна прірва.

Новости Днепра про Можна провалитися під землю: у Дніпрі під трамвайними коліями утворилася величезна яма

Яма утворилася під коліями на вулиці Миколи Руденка. Там розташована кінцева зупинка трамваю №17. В будь-який момент транспорт може провалитися під землю.

Відео, на якому видно яму, опублікували в мережі.

Нагадаємо, у 2021 році на вулиці Руденка капітально відремонтували трамвайні колії: замінили нижню будову колії, зокрема щебеневий баласт, опори та дроти контактної мережі та кабельні лінії. На ремонт витратили близько трьох мільйонів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні деякі трамваї у Дніпрі об’єднають маршрути.

Читайте також:

Новости Днепра про Можна провалитися під землю: у Дніпрі під трамвайними коліями утворилася величезна ямаУкраїнська Новости Днепра про Можна провалитися під землю: у Дніпрі під трамвайними коліями утворилася величезна ямаРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Думали, що спить, а виявився мертвим: у Дніпрі на Слобожанському проспекті знайшли труп
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:15
    Думали, що спить, а виявився мертвим: у Дніпрі на Слобожанському проспекті знайшли труп

    У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили чоловіка, що лежав на…

    До музею в Дніпрі передали човен “Крим”, біля якого нещодавно влучила ракета
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:09
    До музею в Дніпрі передали човен “Крим”, біля якого нещодавно влучила ракета

    Човен, який побило уламками під час ракетного удару по Дніпру…

    Список усіх кав’ярень у центрі Дніпра: адреси закладів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:58
    Список усіх кав’ярень у центрі Дніпра: адреси закладів

    Кава – один із найпопулярніших напоїв. Його п'ють протягом дня,…

    Сезон відкрито: у Дніпрі запрацював басейн просто неба
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:47
    Сезон відкрито: у Дніпрі запрацював басейн просто неба

    Сьогодні, 20 травня, у Дніпрі на лівому березі відкрився басейн…

    Наверх