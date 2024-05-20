Можна провалитися під землю: у Дніпрі під трамвайними коліями утворилася величезна яма

Яма утворилася під коліями на вулиці Миколи Руденка. Там розташована кінцева зупинка трамваю №17. В будь-який момент транспорт може провалитися під землю.
Відео, на якому видно яму, опублікували в мережі.
Нагадаємо, у 2021 році на вулиці Руденка капітально відремонтували трамвайні колії: замінили нижню будову колії, зокрема щебеневий баласт, опори та дроти контактної мережі та кабельні лінії. На ремонт витратили близько трьох мільйонів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні деякі трамваї у Дніпрі об’єднають маршрути.
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