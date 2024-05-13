В Днепре в сквере Усачева появится цветочный мурал: как будет выглядеть

В Днепре на улице Квитки Цисык в сквере Усачева появится еще один живописный мурал.

На фасаде одной из многоэтажек нарисуют разноцветные цветы: маки и ромашки. Макет уже готов.

Об этом сообщил депутат Днепровского городского совета Сергей Пустовой на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сначала стену дома утеплят. Затем художник Александр Бритцев создаст там цветочную композицию.

«Друзья, в прошлом году мы обещали, что улица Квитки Цисык будет соответствовать своему названию и будет расцветать на фасадах домов красивыми авторскими композициями. Итак, сегодня начались работы по подготовке стены дома. Ее утеплят, а затем художник Александр Бритцев приступит к созданию цветочной композиции – макет добавляю”, — написал Александр Бритцев.

Он также уточнил, что средства из бюджета на мурал не привлекали. Это подарок.

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