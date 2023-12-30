У Дніпрі через падіння уламків ракети є руйнування на території підприємства

Сьогодні на Дніпропетровщині знову було неспокійно.

У Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Виникло займання, його загасили. Побиті й легкові машини та автобуси. Минулося без загиблих та постраждалих, – заявив очільник ОВА.

Протягом дня ворог також обстрілював Нікопольщину з артилерії та цілив по райцентру з беспілотників.

Поранило 65-річну жінку, зараз вона знаходиться у лікарні в стані середньої тяжкості.

Понівечена п’ятиповерхівка та 20 приватних будинків. Близько 1300 родин залишилися без світла.

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