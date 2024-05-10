Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі 12-річна дівчинка потрапила до лікарні після отруєння алкоголем

У Дніпрі 12-річна дівчинка потрапила до лікарні після отруєння алкоголем

Сьогодні 20:07
просмотров

У лікарні Дніпра рятують дівчинку, яка отруїлася алкоголем.

Новости Днепра про У Дніпрі 12-річна дівчинка потрапила до лікарні після отруєння алкоголем

У дніпровській лікарні лікують 12-річну дівчинку, яка отруїлася алкоголем. Ушпиталили дитину до медзакладу 9 травня. Школярка була без тями, у стані алкогольного сп’яніння та періодично блювала. Медики повідомили про це до поліції.

Виявилося, що школярка гуляла зі своєю подругою з якою вони вживали алкоголь, пише Інформатор.

Медики діагностували у неповнолітньої алкогольне отруєння. У поліції підтвердили факт події та повідомили, що наразі з 12-річною дівчиною все добре. Триває перевірка, ювенальні поліцейські зʼясовують всі обставини.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 12-річна дівчинка потрапила до лікарні після отруєння алкоголемУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Урожай під загрозою: на Дніпропетровщині подекуди померзли кукурудза, соняшник та овочеві культури
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:55
    Урожай під загрозою: на Дніпропетровщині подекуди померзли кукурудза, соняшник та овочеві культури

    Через заморозки на Дніпропетровщині підмерзла кукурудза, соняшник та овочеві культури.

    Пішли з лікарні й не повернулися: у Дніпрі зникли троє підлітків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:24
    Пішли з лікарні й не повернулися: у Дніпрі зникли троє підлітків

    Троє товаришів пішли з лікарні та не повернулися.

    Жителька Дніпра має повернути 20 тис грн соціальних виплат, які отримала як ВПО: у чому річ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:44
    Жителька Дніпра має повернути 20 тис грн соціальних виплат, які отримала як ВПО: у чому річ

    Жительку Дніпра судили через виплати для ВПО, які вона отримувала.

    Як мешканцю Дніпра безкоштовно пройти обстеження перед операцією: інструкція
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:23
    Як мешканцю Дніпра безкоштовно пройти обстеження перед операцією: інструкція

    Перед будь-якою плановою госпіталізацією пацієнт зазвичай проходить низку обстежень і…

    Наверх