У Дніпрі 12-річна дівчинка потрапила до лікарні після отруєння алкоголем

У дніпровській лікарні лікують 12-річну дівчинку, яка отруїлася алкоголем. Ушпиталили дитину до медзакладу 9 травня. Школярка була без тями, у стані алкогольного сп’яніння та періодично блювала. Медики повідомили про це до поліції.
Виявилося, що школярка гуляла зі своєю подругою з якою вони вживали алкоголь, пише Інформатор.
Медики діагностували у неповнолітньої алкогольне отруєння. У поліції підтвердили факт події та повідомили, що наразі з 12-річною дівчиною все добре. Триває перевірка, ювенальні поліцейські зʼясовують всі обставини.
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