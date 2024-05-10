В Днепре 12-летняя девочка попала в больницу после отравления алкоголем

В днепровской больнице лечат 12-летнюю девочку, отравившуюся алкоголем. Госпитализировали ребенка в медучреждение 9 мая. Школьница была без сознания, в состоянии алкогольного опьянения и ее периодически рвало. Медики сообщили об этом полиции.
Оказалось, что школьница гуляла со своей подругой, с которой они употребляли алкоголь, пишет Інформатор.
Медики диагностировали у несовершеннолетнего алкогольное отравление. В полиции подтвердили факт происшествия и сообщили, что с 12-летней девушкой все хорошо. Продолжается проверка, ювенальные полицейские выясняют все обстоятельства.
Читайте также:
Автор:
В Днепре запланировано строительство еще одного большого ЖК.
Мужчина без действительных документов пытался обосноваться в Кривом Роге.
Из-за заморозков на Днепропетровщине подмерзла кукуруза, подсолнечник и овощные культуры.
Трое товарищей ушли из больницы и не вернулись.
В Днепре запланировано строительство еще одного большого ЖК.
Мужчина без действительных документов пытался обосноваться в Кривом Роге.
Из-за заморозков на Днепропетровщине подмерзла кукуруза, подсолнечник и овощные культуры.
Трое товарищей ушли из больницы и не вернулись.
Жительницу Днепра судили из-за выплат для ВПЛ, которые она получала.
Речь идет о 4,9 млн грн наличными и автомобиль Škoda Kodiaq стоимостью более 2 млн грн.
Перед любой плановой госпитализацией пациент обычно проходит целый ряд обследований и сдает различные анализы. Это не только занимает много времени, но и обходится в значительную сумму.
В Каменском на Днепропетровщине женщина выпала с 9 этажа и выжила.
В Днепровском районе слышали звуки, похожие на взрывы.
Из Днепропетровской области "выгнали" Пушкина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!