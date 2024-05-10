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В Днепре 12-летняя девочка попала в больницу после отравления алкоголем

Сегодня 20:07
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В больнице Днепра спасают отравившуюся алкоголем девочку.

Новости Днепра про В Днепре 12-летняя девочка попала в больницу после отравления алкоголем

В днепровской больнице лечат 12-летнюю девочку, отравившуюся алкоголем. Госпитализировали ребенка в медучреждение 9 мая. Школьница была без сознания, в состоянии алкогольного опьянения и ее периодически рвало. Медики сообщили об этом полиции.

Оказалось, что школьница гуляла со своей подругой, с которой они употребляли алкоголь, пишет Інформатор.

Медики диагностировали у несовершеннолетнего алкогольное отравление. В полиции подтвердили факт происшествия и сообщили, что с 12-летней девушкой все хорошо. Продолжается проверка, ювенальные полицейские выясняют все обстоятельства.

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