Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Урожай під загрозою: на Дніпропетровщині подекуди померзли кукурудза, соняшник та овочеві культури

Урожай під загрозою: на Дніпропетровщині подекуди померзли кукурудза, соняшник та овочеві культури

Сьогодні 20:55
просмотров

Через заморозки на Дніпропетровщині підмерзла кукурудза, соняшник та овочеві культури.

Новости Днепра про Урожай під загрозою: на Дніпропетровщині подекуди померзли кукурудза, соняшник та овочеві культури

Заморозки на початку травня, про які неодноразово попереджали метеорологи, все ж таки наробили біди. Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області, морози на ґрунті та вітри у першій декаді травня негативно вплинули на рослини кукурудзи, соняшнику та овочевих культур.

Через ранню та досить теплу весну рослини прокинулися на два тижні раніше і вже почали свій розвиток, а заморозки можуть негативно на них вплинути, або навіть зіпсувати частину майбутнього урожаю.

Пощастило тільки озимим, раннім ярим зерновим та зернобобовим культурам. Для них агрометеорологічні умови були сприятливими.

Окрім того, спостерігається наявність шкідників овочевих культур. Хрестоцвіті блішки шкодять на рослинах ранньої капусти та редису в приватному секторі.

А колорадські жуки відкладають яйця та намагаються поласувати картоплею та томатами.

Читайте також:

Новости Днепра про Урожай під загрозою: на Дніпропетровщині подекуди померзли кукурудза, соняшник та овочеві культуриУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі 12-річна дівчинка потрапила до лікарні після отруєння алкоголем
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:07
    У Дніпрі 12-річна дівчинка потрапила до лікарні після отруєння алкоголем

    У лікарні Дніпра рятують дівчинку, яка отруїлася алкоголем.

    Пішли з лікарні й не повернулися: у Дніпрі зникли троє підлітків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:24
    Пішли з лікарні й не повернулися: у Дніпрі зникли троє підлітків

    Троє товаришів пішли з лікарні та не повернулися.

    Жителька Дніпра має повернути 20 тис грн соціальних виплат, які отримала як ВПО: у чому річ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:44
    Жителька Дніпра має повернути 20 тис грн соціальних виплат, які отримала як ВПО: у чому річ

    Жительку Дніпра судили через виплати для ВПО, які вона отримувала.

    Як мешканцю Дніпра безкоштовно пройти обстеження перед операцією: інструкція
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:23
    Як мешканцю Дніпра безкоштовно пройти обстеження перед операцією: інструкція

    Перед будь-якою плановою госпіталізацією пацієнт зазвичай проходить низку обстежень і…

    Наверх