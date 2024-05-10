Урожай під загрозою: на Дніпропетровщині подекуди померзли кукурудза, соняшник та овочеві культури

Через заморозки на Дніпропетровщині підмерзла кукурудза, соняшник та овочеві культури.

Заморозки на початку травня, про які неодноразово попереджали метеорологи, все ж таки наробили біди. Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області, морози на ґрунті та вітри у першій декаді травня негативно вплинули на рослини кукурудзи, соняшнику та овочевих культур.

Через ранню та досить теплу весну рослини прокинулися на два тижні раніше і вже почали свій розвиток, а заморозки можуть негативно на них вплинути, або навіть зіпсувати частину майбутнього урожаю.

Пощастило тільки озимим, раннім ярим зерновим та зернобобовим культурам. Для них агрометеорологічні умови були сприятливими.

Окрім того, спостерігається наявність шкідників овочевих культур. Хрестоцвіті блішки шкодять на рослинах ранньої капусти та редису в приватному секторі.

А колорадські жуки відкладають яйця та намагаються поласувати картоплею та томатами.

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