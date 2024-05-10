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Пішли з лікарні й не повернулися: у Дніпрі зникли троє підлітків

Сьогодні 19:24
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Троє товаришів пішли з лікарні та не повернулися.

Новости Днепра про Пішли з лікарні й не повернулися: у Дніпрі зникли троє підлітків

Як повідомили у поліції Дніпра, два брати та їх товариш перебували в лікарні у Соборному районі міста, але 10 травня пішли за межі медзакладу і не повернулися. 

Правоохоронці просять про допомогу в містян.

Нині розшукують 10-річного Михайловського Богдана, 12-річного Колесника Тимофія та 15-річного Колесника Єгора

Прикмети Богдана: худорлявої статури, світле коротке волосся, блакитні очі.

Був одягнутий: темно-синій спортивний костюм, чорна кепка, темні кросівки.

Прикмети Тимофія: худорлявої статури, світле волосся, блакитні очі.

Був одягнутий: чорний костюм, кросівки.

Прикмети Єгора: худорлявої статури, темне волосся каре.

Був одягнутий: сіро-чорна кофта, темні брюки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування дітей, просимо повідомити за телефонами (098)-322-09-19, (097)-274-33-54 або 102.

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Новости Днепра про Пішли з лікарні й не повернулися: у Дніпрі зникли троє підлітківУкраїнська

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