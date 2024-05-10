Пішли з лікарні й не повернулися: у Дніпрі зникли троє підлітків

Як повідомили у поліції Дніпра, два брати та їх товариш перебували в лікарні у Соборному районі міста, але 10 травня пішли за межі медзакладу і не повернулися.
Правоохоронці просять про допомогу в містян.
Нині розшукують 10-річного Михайловського Богдана, 12-річного Колесника Тимофія та 15-річного Колесника Єгора
Прикмети Богдана: худорлявої статури, світле коротке волосся, блакитні очі.
Був одягнутий: темно-синій спортивний костюм, чорна кепка, темні кросівки.
Прикмети Тимофія: худорлявої статури, світле волосся, блакитні очі.
Був одягнутий: чорний костюм, кросівки.
Прикмети Єгора: худорлявої статури, темне волосся каре.
Був одягнутий: сіро-чорна кофта, темні брюки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування дітей, просимо повідомити за телефонами (098)-322-09-19, (097)-274-33-54 або 102.
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