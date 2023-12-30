В Днепре из-за падения обломков ракеты есть разрушение на территории предприятия

Сегодня на Днепропетровщине снова было неспокойно.

В Днепре из-за падения обломков сбитой ракеты есть разрушение на территории предприятия.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Возникло возгорание, его потушили. Разбиты и легковые машины и автобусы. Прошло без погибших и пострадавших, – заявил глава ОВА.

В течение дня враг также обстреливал Никопольщину из артиллерии и целил по райцентру беспилотников.

Ранило 65-летнюю женщину, сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Изуродованная пятиэтажка и 20 частных домов. Около 1300 семей остались без света.

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