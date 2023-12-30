В Днепре из-за падения обломков ракеты есть разрушение на территории предприятия

В Днепре из-за падения обломков сбитой ракеты есть разрушение на территории предприятия.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Возникло возгорание, его потушили. Разбиты и легковые машины и автобусы. Прошло без погибших и пострадавших, – заявил глава ОВА.
В течение дня враг также обстреливал Никопольщину из артиллерии и целил по райцентру беспилотников.
Ранило 65-летнюю женщину, сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Изуродованная пятиэтажка и 20 частных домов. Около 1300 семей остались без света.
Читайте также:
Автор:
В городе Кривой Рог женщине сообщили о подозрении в мошенничестве.
Сегодня в 14:29 на проспекте Богдана Хмельницкого произошло серьезное ДТП.
В городе Покров Днепропетровской области полиция задержала серийного вора.
Сегодня в небе над Днепровским районом работало наше ПВО.
В городе Кривой Рог женщине сообщили о подозрении в мошенничестве.
Сегодня в 14:29 на проспекте Богдана Хмельницкого произошло серьезное ДТП.
В городе Покров Днепропетровской области полиция задержала серийного вора.
Сегодня в небе над Днепровским районом работало наше ПВО.
На Днепропетровщине задержали мужчину, который постоянно избивал пожилую сестру.
Мошенник обманул студентку из Днепра на 400 тыс гривен.
В Петропавловке полиция задержала автомобильного вора.
Ночь в Днепропетровской области прошла без взрывов, но нужно сохранять бдительность.
В городе Кривой Рог из храма похитили Библию.
Сегодня будет достаточно тепло!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!