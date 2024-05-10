Жителька Дніпра має повернути 20 тис грн соціальних виплат, які отримала як ВПО: у чому річ

Жительку Дніпра судили через виплати для ВПО, які вона отримувала.

Жителька Дніпра, яка упродовж квітня – червня 2022 року отримувала виплати соцдопомоги на проживання ВПО, тепер має повернути 20 тисяч гривень, які їй виплатила держава.

Про це йдеться у вироці Бабушкінського районного суду в Дніпрі, який оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Під час розслідування з’ясувалося, що жінка надала управлінню соцзахисту неправдиву інформацію відносно часу зміни проживання. Відомо, що жительці Дніпра призначили грошову допомогу у 2022 році.

Пізніше, під час перевірки персональних даних отримувачів виплат, з’ясувалося, що на момент оформлення отримання грошової допомоги громадянка вже проживала за зазначеною адресою і приховала цей факт від управління соціального захисту населення.

На цих підставах Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради, звернулося з позовною вимогою до суду повернути безпідставно нараховану їй суму соціальних виплат на проживання ВПО. В період часу з квітня по червень 2022 року жінка отримувала допомогу від держави на проживання ВПО у розмірі 5 тис. грн на місяць. Загальна сума отриманих компенсацій – 20 тисяч гривень.

Перевірка правдивості особистих даних громадян при нарахуванні зазначених соціальних виплат виявила, що в день виходу указу президента України від 24.02.2022 року №64 “Про введення воєнного стану в Україні”, вона вже проживала за вказаною в заяві адресою, але не повідомила про цей факт працівників соцзахисту.

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