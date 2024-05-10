Жительница Днепра должна вернуть 20 тыс грн социальных выплат, которые получила как ВПЛ: в чем дело

Жительницу Днепра судили из-за выплат для ВПЛ, которые она получала.

Жительница Днепра, которая в течение апреля — июня 2022 года получала выплаты соцпомощи на проживание ВПЛ, теперь должна вернуть 20 тысяч гривен, которые ей выплатило государство.

Об этом говорится в приговоре Бабушкинского районного суда в Днепре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В ходе расследования выяснилось, что женщина предоставила управлению соцзащиты ложную информацию о времени смены проживания. Известно, что жительнице Днепра назначили денежную помощь в 2022 году.

Позже, во время проверки персональных данных получателей выплат, выяснилось, что на момент оформления получения денежной помощи гражданка уже проживала по указанному адресу и скрыла этот факт от управления социальной защиты населения.

На этих основаниях Центральное управление социальной защиты населения Днепровского городского совета обратилось с исковым требованием в суд вернуть безосновательно начисленную ему сумму социальных выплат на проживание ВПЛ. В период с апреля по июнь 2022 года женщина получала помощь от государства на проживание ВПЛ в размере 5 тыс. грн в месяц. Общая сумма полученных компенсаций – 20 тысяч гривен.

Проверка правдивости личных данных граждан при начислении указанных социальных выплат обнаружила, что в день выхода указа президента Украины от 24.02.2022 №64 «О введении военного положения в Украине», она уже проживала по указанному в заявлении адресу, но не сообщила об этом факте работников соцзащиты.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: