На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який постійно бив літню сестру

На Дніпропетровщині затримали чоловік, який постійно бив літню сестру.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці декілька раз притягали чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП, однак він продовжував знущатися над потерпілою, – сказано у релізі поліції.

Затриманий неодноразово бив стареньку. Правоохоронці оголосили підозру 60-річному чоловіку за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ.

Тепер йому загрожує до двох років позбавлення волі.

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