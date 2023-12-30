На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який постійно бив літню сестру

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці декілька раз притягали чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП, однак він продовжував знущатися над потерпілою, – сказано у релізі поліції.
Затриманий неодноразово бив стареньку. Правоохоронці оголосили підозру 60-річному чоловіку за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ.
Тепер йому загрожує до двох років позбавлення волі.
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