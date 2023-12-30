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Ніч на Дніпропетровщині минула спокійно, але у Нікополі вже чути вибухи

Сьогодні 09:07
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Ніч у Дніпропетровській області минула без вибухів, але треба зберігати пильність.

Новости Днепра про Ніч на Дніпропетровщині минула спокійно, але у Нікополі вже чути вибухи

Про це повідомляє начальник Нікопольскої РВА Євген Євтушенко.

Ранку, друзі. Ніч в громадах району минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Протягом дня ймовірні обстріли прибережних населених пунктів. Нажаль, в Нікополі вже чути вибухи та лунає тривога, – повідомляє очільник РВА.

Сьогодні у Дніпрі день жалоби за тими, чиї життя обірвала учорашня ракетна атака по місту. 

Станом на сьогодні відомо про шістьох загиблих та 30 постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру. 

Влада нагадує про те, що необхідно дослухатися до сигналів повітряної тривоги та бути пильними протягом дня.

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