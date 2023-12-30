У Кривому Розі з храму викрали старовинну Біблію

У місті Кривий Ріг з храму викрали старовинну Біблію.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 27 грудня від настоятеля храму, який виявив відсутність Біблії 1901 року випуску. Поліцейські Тернівського району встановили, що до злочину причетний 63–річний місцевий житель. Історичну книгу вилучено, – сказано у повідомленні поліції.

Затриманий стверджує, що взяв раритетну книгу лише в “ознайомчих цілях” і планував повернути її на місце.

Відомості внесені до ЄРДР за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка). Досудове слідство триває.

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