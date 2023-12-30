У Кривому Розі з храму викрали старовинну Біблію

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
Повідомлення про злочин надійшло до поліції 27 грудня від настоятеля храму, який виявив відсутність Біблії 1901 року випуску. Поліцейські Тернівського району встановили, що до злочину причетний 63–річний місцевий житель. Історичну книгу вилучено, – сказано у повідомленні поліції.
Автор:
У Дніпрі на початку січня вимикатимуть світло.
У Дніпрі помітили автівку з "няшним позивним".
У Дніпрі на Тополі два роки живе лисичка, яка вимагає,…
Лікарка розповіла про перші хвилини після удару по пологовому Дніпра.