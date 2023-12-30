Ночь на Днепропетровщине прошла спокойно, но в Никополе уже слышны взрывы

Об этом сообщает начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
Утро, друзья. Ночь в общинах района прошла без обстрелов и чрезвычайных ситуаций. В течение дня вероятны обстрелы прибрежных населенных пунктов. К сожалению, в Никополе уже слышны взрывы и раздается тревога, — сообщает глава РВА.
Сегодня в Днепре день траура по тем, чьи жизнь оборвала вчерашняя ракетная атака по городу.
По состоянию на сегодня известно о шести погибших и 30 пострадавших в результате ракетного удара по Днепру.
Власти напоминают, что необходимо прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и быть внимательными в течение дня.
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Козенко Антон
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