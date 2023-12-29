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30 грудня – день трауру за загиблими під час масованого ракетного удару по Дніпру

Сьогодні 17:34
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У Дніпрі 30 грудня вшанують пам'ять загиблих під час ракетної атаки на місто.

Новости Днепра про 30 грудня - день трауру за загиблими під час масованого ракетного удару по Дніпру

Передноворічна субота 30 грудня буде днем трауру за загиблими через російську атаку мешканцями Дніпра. Таке термінове розпорядження видав міський голова Борис Філатов. 

У цей день вшанують пам’ять шістьох загиблих внаслідок терористичної атаки на Дніпро людей. Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств, установ, закладів міськради приспустять державні прапори. Решта підприємств може за бажанням долучитися до вшанувань та вивісити державні стяги з чорними стрічками.

Новости Днепра про 30 грудня - день трауру за загиблими під час масованого ракетного удару по Дніпру

Біля під’їздів будинків, які поруч з місцем прильоту по ТЦ, ще до оголошення жалобного дня, місцеві приспустили державні прапори у пам’ять наших земляків, які загинули внаслідок цинічної атаки РФ. Про це повідомив Назар Карімов. 

Новости Днепра про 30 грудня - день трауру за загиблими під час масованого ракетного удару по Дніпру

Станом на 17:00 відомо про шістьох загиблих та 30 постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру. 20 потерпілих наразі в лікарні, троє – «важкі».

Варто зауважити, що в Одесі, яка теж сьогодні потерпала від терору РФ, 30 грудня також оголошене днем жалоби. 

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Новости Днепра про 30 грудня - день трауру за загиблими під час масованого ракетного удару по ДніпруУкраїнська

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