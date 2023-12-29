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  • У Дніпрі жителі Тополі приручили нахабну лисичку, яка вимагає годувати її курячим м’ясом (ВІДЕО)

У Дніпрі жителі Тополі приручили нахабну лисичку, яка вимагає годувати її курячим м’ясом (ВІДЕО)

Сьогодні 20:22
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У Дніпрі на Тополі два роки живе лисичка, яка вимагає, щоб її готували м'ясом.

Новости Днепра про У Дніпрі жителі Тополі приручили нахабну лисичку, яка вимагає годувати її курячим м'ясом (ВІДЕО)

У районі житлового масиву Тополя-2 вже не вперше помічають лисичку, яка бігає посеред багатоповерхівок. Нещодавно на неї наткнувся місцевий мешканець. Чоловік став свідком того, як тварина намагалася напасти на собаку в районі будинку по вулиці Паршина. Дніпрянин зазначив, що людей чотирилапа не боїться, однак містянин радить уникати з нею зустрічі. 

Як пояснили місцеві, ця лисичка періодично забігає на Тополю, проте постійно живе в Дослідному. Вона ручна, тому люди іноді її підкормлюють. Мешканка району зазначила, що маленька тварина з’явилася тут два роки тому. З того часу іноді прибігає до будинків з надією, що її погодують. 

Дніпряни стверджують, що лисичка вакцинована, але чіпати її не варто. Жителька району радить при зустрічі з твариною – нагодувати її, тоді вона знову побіжить до себе додому. 
 
Мешканець Тополі Дмитро, якому вдалося зафільмувати лисичку, поділився кумедним відео. Чоловік каже, що тварина зовсім його не боялася, а коли він кинув їй курячих обрізків, то повеселішала. Однак потім руду хитрюгу помітив собака, який почав гнатися за незваною гостею. 
 
Лисичка чимдуж тікала від пса якомога далі. Як це було можна побачити на відео:
 

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Новости Днепра про У Дніпрі жителі Тополі приручили нахабну лисичку, яка вимагає годувати її курячим м'ясом (ВІДЕО)Українська

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